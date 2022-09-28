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السويد تفتح تحقيقاً في عمل «تخريبي» على «نورد ستريم»

من موقع الحادث
28 سبتمبر 2022 19:39

أعلنت الاستخبارات السويدية الأربعاء فتح تحقيق في عمل «تخريبي» بعد انفجارات الاثنين يشتبه بأنها تسببت بتسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنها «تسلمت من الشرطة التحقيق الأولي المتصل بإحداث وقعت في نورد ستريم. والسبب هو حالياً عمل تخريبي».

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المصدر: وكالات
نورد ستريم
نورد ستريم 2
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