بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية
بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية
28 سبتمبر 2022 19:02
أعلن البيت الأبيض الأربعاء سلسلة التزامات اتخذتها شركات، بينها عمالقة في مجال الصناعات الغذائية أو مطاعم الوجبات السريعة، ومنظمات غير حكومية بهدف القضاء على الجوع والبدانة. وأشارت الرئاسة الأميركية في بيان إلى أن قيمة هذه الالتزامات مجتمعة تقرب من ثمانية مليارات دولار. ويغطي هذا الرقم تعهدات بتقدمات عينية والتزامات مالية، بينها استثمار مليارين ونصف مليار دولار في شركات ناشئة متخصصة في مجال الغذاء، وأكثر من أربعة مليارات دولار مخصصة للأعمال الخيرية والجمعيات. ويقدم الرئيس جو بايدن خطة العمل هذه الأربعاء خلال مؤتمر كبير مخصص للتغذية، هو الأول من نوعه بحسب البيت الأبيض منذ عهد ريتشارد نيكسون. وحدد الرئيس الديموقراطي البالغ 79 عاما، هدفاً له بالقضاء على الجوع في الولايات المتحدة بحلول 2030، بموازاة التصدي لسوء التغذية والتشجيع على الأنشطة الجسدية، في بلد تطال فيه البدانة أكثر من 40% من السكان البالغين، وحوالى 20 % من الأطفال وفق السلطات الصحية. وتشير تقديرات السلطات إلى أن 10 % من السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي.