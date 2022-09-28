الخميس 29 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فوراً

أميركا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فوراً
28 سبتمبر 2022 18:57

طلبت السفارة الأميركية في موسكو من الرعايا الأميركيين عدم السفر إلى روسيا، ومن الموجودين فيها المغادرة فوراً.

وتردت العلاقات الأميركية- الروسية لأسوأ حالاتها بعد إعلان روسيا عن عملية عسكرية في أوكرانيا.

وواصلت واشنطن دعم كييف عسكرياً في مواجهة موسكو، حيث تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار، سيُعلن عنها قريباً.

ومن المتوقع أن تستخدم الحزمة أموالاً من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي خصصها الكونغرس للسماح لإدارة الرئيس جو بايدن بالحصول على الأسلحة من الصناعة بدلاً من مخزونات السلاح الأميركية.

ووفق مصدر مطلع على الخطة، فإن الحزمة ستشمل أنظمة هيمارس الصاروخية وذخائرها وأنواعاً مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة وأنظمة الرادار، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني.

وتجهز واشنطن جولة جديدة من العقوبات على روسيا في حال ضمها المناطق المحتلة في أوكرانيا بعد استفتاءات أجرتها هناك. وأدان بايدن الاستفتاءات وتعهد بألا تعترف الولايات المتحدة بالنتائج أبداً.

أخبار ذات صلة
الإمارات: العالم يريد السلام في أوكرانيا
الأقاليم الانفصالية تطلب الانضمام إلى روسيا
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
أميركا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
الإمارات
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
اليوم 11:35
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
الرياضي
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
اليوم 11:30
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
الإمارات
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
اليوم 11:26
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
دنيا
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
اليوم 11:22
هبوط أسعار النفط
الاقتصادي
هبوط أسعار النفط
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©