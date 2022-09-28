روسيا تطلب توضيحات من بايدن بشأن تسرّب "نورد ستريم"
فقاعات الغاز تصعد إلى السطح إثر تسرب "نورد ستريم"
28 سبتمبر 2022 18:31
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن على الرئيس الأميركي جو بايدن الكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء تسرب الغاز من خطّي أنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذين يربطان روسيا بأوروبا. وأضافت المتحدثة، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، "في 7 فبراير 2022، قال جو بايدن إن نورد ستريم سينتهي أمره إذا تدخلت روسيا في أوكرانيا". وأوضحت "بايدن ملزَم بالإجابة عما إذا كانت الولايات المتحدة نفذت تهديدها". وقالت المتحدثة إن موسكو ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التسرّب. وكتبت زاخاروفا، عبر تطبيق "تلغرام"، "تعتزم روسيا الدعوة إلى اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي في إطار الاستفزازات المتعلّقة بخطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2". ورصدت ثلاث حالات تسرب للغاز في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، سبقها انفجاران. بدوره، قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن من "الغباء والسخف" استنتاج أن روسيا كانت وراء تسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي "عملاً متعمدًا". وأوضح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين، بعد أن قالت أوكرانيا إن التسرب دبرته موسكو "إنه أمر متوقع تمامًا وغبي كما هو متوقع أيضًا أن تصدر روايات على هذه الشاكلة - غبي وسخيف كما يمكن أن يُتوقع". وأضاف بيسكوف "الخطان كانا ممتلئين بالغاز الجاهز للضخ، وهذا الغاز ثمين جدا. والآن هذا الغاز يتبخر في الهواء". ودعا "الجميع إلى التفكير قبل الإدلاء بتصريحات، وانتظار نتائج التحقيق".