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جرحى إثر سقوط صواريخ أمام البرلمان العراقي

سقوط صاروخ قرب البرلمان العراقي
28 سبتمبر 2022 17:50

أصيب أربعة أشخاص بجروح بينهم ضابط، اليوم الأربعاء، في العاصمة العراقية بغداد إثر قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء، تزامناً مع انعقاد جلسة برلمانية هي الأولى منذ شهرين.
وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني الرسمية أنه "عند الساعة 15:30، تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد إلى قصف بثلاث قذائف".

  • سيارة متضررة من القصف
    سيارة متضررة من القصف

وأضاف البيان سقطت إحداها "أمام مبنى مجلس النواب العراقي"، ما أدى إلى "إصابة ضابط و3 من المراتب بجروح مختلفة".

  • منزل متضرر من القصف
    منزل متضرر من القصف

كما تسبب القصف بأضرار في عدد من السيارات وأحد المباني.
تستهدف المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، التي تضم مقرات الوزارات والبعثات الدبلوماسية، من حين لآخر، بصواريخ.

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المصدر: آ ف ب
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العراق
المنطقة الخضراء
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