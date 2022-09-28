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تحذير عاجل.. برنامج «خبيث» يستهدف بطاقات الائتمان

تحذير عاجل.. برنامج «خبيث» يستهدف بطاقات الائتمان
28 سبتمبر 2022 15:48

أفادت تقارير تقنية بانتشار برنامج "خبيث" شديدة الخطورة يستهدف بشكل رئيسي بطاقات الائتمان ومحافظ العملات الرقمية.

(وErbium) هو اسم البرنامج الذي يستخدم في سرقة المعلومات الخاصة بكلمات المرور ومعلومات بطاقات الائتمان وملفات تعريف الارتباط ومحافظ العملات المشفرة.

وأشار تقرير نشره موقع «سكاي نيوز» إلى أن (Erbium)، رغم انتشاره على نطاق صغير في الوقت الحاضر، إلا أنه يتمتع بقدرات "مخيفة".

ويتخفى البرنامج الذي يتم تبادله تحت ستار الألعاب المقرصنة، والغش في عناوين المواقع والحسابات الشهيرة.

وبمقدور البرنامج الذي اكتشفته شركة Cyfirma للأمن السيبراني لأول مرة في أغسطس الماضي، سرقة البيانات المسجلة على متصفحات الإنترنت مثل بيانات الملء التلقائي لكلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني.

كذلك يستهدف البرنامج مستخدمي العملات المشفرة من خلال سرقة البيانات من محافظهم طالما تم تثبيتها كملحق للمتصفح.

ومن قدرات البرنامج أيضا أن باستطاعته سرقة رموز المصادقة ذات العاملين من مختلف مديري كلمات المرور، بالإضافة إلى حفظ صور لشاشات المستخدمين التي قد تحتوي معلومات على درجة عالية من السرية.

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المصدر: وكالات
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