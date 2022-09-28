الاتحاد الأوروبي يعلق على حادثة خطي "نورد ستريم"

جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي
28 سبتمبر 2022 14:42
قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن التكتل يعتقد أن عملا تخريبيا هو السبب المحتمل لحالات التسرب من خطي غاز "نورد ستريم 1" ونورد ستريم 2"، ويهدد باتخاذ إجراءات مضادة.
وأشار بوريل في بيان: "الاتحاد الأوروبي يساوره قلق بالغ بشأن الضرر الذي وقع في خطي غاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 ما تسبب في حالات تسرب في المياه الدولية ببحر البلطيق".
وأضاف: "هذه الحوادث ليست من قبيل الصدفة، وتؤثر علينا جميعا". ولفت بوريل إلى أن جميع المعلومات المتاحة تشير إلى أن حالات التسرب وقعت نتيجة عمل متعمد.
وتابع: "سندعم أي تحقيق يهدف إلى الحصول على توضيح كامل لما حدث ولماذا حدث، وسنتخذ خطوات إضافية لزيادة قدرتنا على المواجهة فيما يتعلق بأمن الطاقة".
وقال بوريل إن أي تخريب متعمد للبنية التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي غير مقبول على الإطلاق وسيواجه "برد قوي وموحد".
وكانت ثلاثة مواضع تسرب قد اكتشفت في خطي الأنابيب اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى أوروبا مرورا بحر البلطيق، في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك والسويد قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية.