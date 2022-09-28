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كوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستياً
إطلاق صاروخ باليستي في كوريا الشمالية (أرشيفية)
28 سبتمبر 2022 13:30
قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأربعاء.
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المصدر: وكالات
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