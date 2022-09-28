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17 قتيلاً في حريق بمطعم في الصين

الشرطة الصينية (أرشيفية)
28 سبتمبر 2022 13:04

لقي 17 شخصاً حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حريق بمطعم بشمال شرق الصين الاربعاء، بحسب السلطات المحلية.
اندلع الحريق الساعة 12,40 بعد الظهر في مطعم بمدينة تشانغتشون، على ما أعلنت الحكومة المحلية في بيان نشر على منصة ميبو للتواصل الاجتماعي.

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المصدر: وكالات
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