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بلينكن يؤكد دعم واشنطن لأوروبا بعد حادثة نورد ستريم

بلينكن
28 سبتمبر 2022 09:51

أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء، استعدادها لمساعدة حلفائها الأوروبيين بشأن أمن الطاقة وذلك بعد رصد حالات تسرب للغاز في خطوط أنابيب نورد ستريم وقالت إنها تنظر في ما إذا كان السبب يعود لعملية تخريب.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تنظر في تقارير تفيد بأن حالات التسرب "نجمت عن هجوم أو تخريب ما". وأضاف "إذا تأكد ذلك، فهو لا يخدم مصلحة أحد".

وتابع "علمت أن التسرب لن يكون له تأثير يذكر على توافر الطاقة في أوروبا".

لكنه أضاف "المهم هو أننا نعمل يوما بعد يوم، سواء على المدى القريب أو البعيد، لمعالجة أمن الطاقة في أوروبا، وفي هذا الصدد، في أنحاء العالم".

وتظهر صور التقطها الجيش الدنماركي بقع تسرب كبيرة على سطح بحر البلطيق، فيما أفاد معهد الزلازل في السويد عن انفجارين تحت الماء.
 

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المصدر: وكالات
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نورد ستريم
أنتوني بلينكن
أوروبا
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