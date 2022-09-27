جعجع: «حزب الله» و«داعش» وجهان لعملة واحدة

بيروت (وكالات)

اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وتنظيم «داعش» الإرهابي، وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى أن معظم اللبنانيين يرفضون الوجود المسلح للميليشيات.

وقال جعجع في تصريحات تلفزيونية: إنه «لا يوجد تواصل سياسي مع (حزب الله) لأسباب عدة، بدءاً من عقيدته إلى مشروعه السياسي»، مستبعداً موافقة «حزب الله» على المواصفات التي وضعتها «القوات اللبنانية» لرئيس الجمهورية.

وأضاف جعجع: «نظرياً (الحزب) و(داعش) عملة واحدة بوجهين في ما يتعلق بالجوهر، والمفارقة أن (داعش) يريد تنفيذ مشروعه ضربة واحدة، وبالعنف أما الحزب فيعتمد وسيلة منظمة تتناسب مع الأوضاع الموجودة في البلد».