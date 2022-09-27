اليمن يتسلم مقترحاً أممياً بشأن تمديد الهدنة

عدن (الاتحاد)

أعلن فريق الحكومة اليمنية المفاوض بشأن فتح منافذ تعز، أمس، تسلمه مقترحاً جديداً من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، بشأن تمديد الهدنة الأممية لفترة إضافية تضمن فتح منافذ المدينة التي تحاصرها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ 8 سنوات، ودفع رواتب الموظفين.

وقال عضو الفريق الحكومي، نبيل جامل، إن الفريق تسلم مقترحاً جديداً من المبعوث الأممي ضمن المسار الواسع للهدنة.

وأشار إلى أن فتح الطرقات الرئيسة في تعز وبقية المحافظات ودفع رواتب الموظفين بمناطق سيطرة الميليشيات يأتيان على رأس أولويات المقترح الأممي.

ودعا جامل، في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، ميليشيات الحوثي، إلى «أهمية التجاوب مع الجهود الدولية لرفع المعاناة عن اليمنيين بعيداً عن الحسابات الإقليمية».