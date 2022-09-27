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242 قتيلاً ومصاباً مدنياً جراء انفجار ألغام في الحديدة منذ نوفمبر

242 قتيلاً ومصاباً مدنياً جراء انفجار ألغام في الحديدة منذ نوفمبر
28 سبتمبر 2022 02:16

عدن (الاتحاد)

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، مقتل وإصابة 242 مدنياً في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بسبب الألغام ومخلفات الحرب منذ نوفمبر الماضي.
وقالت البعثة الأممية في بيان: «إنه منذ تغيير الخطوط الأمامية في 12 نوفمبر 2021، تم الإبلاغ عن وقوع 242 ضحية مدنية في الحُديدة، من بينها 101 شخص قضى جراء ذلك، و141 آخرون أصيبوا بسبب الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب».
وأضافت: «في الأيام الثلاثة الماضية وحدها، تم تسجيل وقوع 15 ضحية جـراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك وفاة طفل واحد وإصابة 12 طفلاً آخرين».
وجددت «أونمها» دعوتها لاتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتطهير المناطق الملوثة في المحافظة، مؤكدة التزامها بدعم الأطراف وتوفير التنسيق والدعم الفني للأعمال المتعلقة بالألغام، بما في ذلك دعم التوعية بمخاطر الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.

اليمن
الحديدة
اتفاق الحديدة
الأمم المتحدة
محافظة الحديدة
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