الكويت تنهي الاستعدادات للانتخابات التشريعية غداً

منى الحمودي (الكويت)

انتهت الكويت من الاستعدادات لإطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية، المقررة غداً الخميس، والتي يتم خلالها استقبال الناخبين في مراكز التصويت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الفصل التشريعي الـ17.

وأكد عادل اللوغاني، أمين عام مجلس الأمة الكويتي، في تصريحات لـ«الاتحاد» أن: عملية الاستعداد للانتخابات تسير وفق ما تم إعداده من إجراءات متكاملة لضمان نجاحها.

وتحمل انتخابات مجلس الأمة في دورتها الحالية عنوان «تصحيح المسار» وهو العنوان الأكبر والأكثر تميزاً من خلال صدور مرسومَي تعديل قانون الانتخاب.

وتعد انتخابات مجلس الأمة الحالية، الانتخابات الـ19 في تاريخ الكويت، والتي ستشهد عملية الصمت الانتخابي اليوم الأربعاء، على أن تبدأ عملية الاقتراع غداً، حيث يتوجه الناخبون إلى الدوائر الانتخابية لاختيار المرشحين المتنافسين على المقاعد الـ50 بالاقتراع الشعبي.