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الأمم المتحدة: نتطلع إلى نجاح الانتخابات في تونس

الأمم المتحدة: نتطلع إلى نجاح الانتخابات في تونس
28 سبتمبر 2022 02:17

تونس (الاتحاد)

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تطلعه إلى نجاح الانتخابات القادمة في تونس، مؤكداً أن المنظمة الدولية «ستقف دائماً إلى جانب البلد العربي».
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية، أمس، عقب لقاء جوتيريش مع وزير الخارجية عثمان الجرندي، خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأشاد الأمين العام، وفق البيان، بمواقف تونس الثابتة وإسهاماتها بخصوص مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة الأممية سواء فيما يتعلق بمعالجة تداعيات جائحة «كورونا» أو أزمة الغذاء أو تأثيرات التغيرات المناخية.
من جانبه، أطلع الجرندي الأمين العام على تقدّم تنفيذ مراحل خارطة طريق المسار التصحيحي في تونس والتي ستُتوّج بتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر القادم بحسب البيان.
كما جدد التأكيد على أن الديمقراطية وصون الحريات وتعزيز حقوق الإنسان وتكريس علوية القانون والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خيارات لا رجعة فيها. وأضاف الجرندي أن «الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها منذ 25 يوليو 2021، إنما تندرج في إطار مسار تصحيحي إصلاحي كان ضروريا للنأي بالتجربة التونسية عن المخاطر التي كانت تهددها بما يحفظ استقرار البلاد وأمنها».

الأمم المتحدة
الانتخابات التونسية
تونس
أنطونيو جوتيريش
وزارة الخارجية التونسية
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