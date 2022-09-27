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البرهان: ضرورة توافق القوى السياسية لاستقرار المرحلة الانتقالية في السودان

البرهان: ضرورة توافق القوى السياسية لاستقرار المرحلة الانتقالية في السودان
28 سبتمبر 2022 02:17

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية في البلاد، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة توافق القوى السياسية من أجل استقرار المرحلة الانتقالية.
وقال البرهان خلال لقاء جمعه بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي: «نؤكد انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، وأن ينحصر عملها في قضايا الأمن القومي والدفاع».
وطالب بضرورة تحقيق التوافق بين القوى السياسية في البلاد من أجل استقرار الفترة الانتقالية.
وقبل أيام، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة.

مجلس السيادة السوداني
السودان
عبدالفتاح البرهان
الاتحاد الأوروبي
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