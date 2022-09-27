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الجيش الليبي: المسار السياسي وصل إلى طريق مسدود

خليفة حفتر
28 سبتمبر 2022 02:17

حسن الروفلي (بنغازي، القاهرة)

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أكد القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، أن ليبيا وصلت لطريق مسدود في المسار السياسي بعد فشل القادة السياسيين في إنهاء الانسداد.
وأضاف، في كلمته له أمام أهالي منطقة «براك الشاطئ»: «لم ندخر جهداً على مدى سنوات من أجل الوفاق وتحقيق تسوية شاملة، وتقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار».
وأشار إلى أن «الجيش الليبي الذي دحر الإرهاب جدير بالثقة والاعتماد عليه»، مشدداً على أن الفشل والإخفاقات المتكررة سببها تغييب الشعب والنيابة عنه في تقرير مصيره.
في غضون ذلك، أكدت جامعة الدول العربية أنها تتابع بقلقٍ كبير الاشتباكات المُسلّحة العنيفة التي شهدتها مدينة الزاوية الليبية، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحقن دماء المدنيين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في هذه الاشتباكات.
وأشارت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيانها الصادر أمس، إلى ضرورة إنهاء حالة المواجهات المُسَلّحة الدموية التي تندلع بين مدة وأخرى في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من المدن الليبية، من خلال تحصين اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر عام 2020، ضد خطر الانهيار الداهم.
وشدد البيان على أهمية السعي الحثيث والعاجل من قِبَل المؤسسات الليبية نحو التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التي باتت مطلباً محلياً ودولياً مُلِحّاً.

الجيش الليبي
ليبيا
خليفة حفتر
الأزمة الليبية
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