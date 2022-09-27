«تريندز»: النظام السياسي العراقي مهدد بالانهيار بفعل الخلافات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دراسة بحثية حديثة، أصدرها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، أن مجمل النظام السياسي العراقي بات مهدداً بالانهيار بسبب الخلافات البينية بين القوى والأحزاب التي انقسمت إلى محورين متنافرين.

وتوقعت الدراسة، احتمالين للمرحلة المقبلة في المشهدين السياسي والأمني العراقي، الأول: يتلخص في قبول «الإطار التنسيقي» بتسوية مع «التيار الصدري» تكون أبرز بنودها سحب ترشيح محمد شياع السوداني وتخويل قيادات «التيار» تسمية مرشح مستقل لرئاسة الوزراء على أن يشكل حكومته من وزراء مستقلين من الكفاءات من غير المنتسبين أو المحسوبين على الأحزاب السياسية الحاكمة.

وبيّنت أن الاحتمال الثاني يرجح التصعيد المتبادل ومواصلة التحشيد والتحشيد المضاد في الشارع والحملات الإعلامية المتبادلة، وصولاً إلى الدخول في مواجهات تحت سقف ما تسمح به القوى الفاعلة، ودون التعدي على الخطوط الحمراء.