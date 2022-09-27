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مقتل 11 جندياً بهجوم إرهابي في الساحل الأفريقي

جنود من بوركينا فاسو
28 سبتمبر 2022 01:37

قال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، الثلاثاء، إن 11 جنديا قتلوا إثر هجوم إرهابي على قافلة.
وأضاف المتحدث أن نحو 50 مدنيا ما زالوا في عداد المفقودين بعد هجوم شنه متشددون على قافلة إمدادات في شمال البلاد الاثنين. وتتواصل عمليات البحث عن المفقودين. 
وقالت وسائل إعلام محلية، إن القافلة كانت متوجهة إلى مدينة "جيبو" وإن 28 شخصا أصيبوا بجروح بينهم 20 جنديا.
وأسفر الهجوم عن خسائر مادية معتبرة.
تشهد منطقة الساحل الأفريقي، حيث تقع بوركينا فاسو، هجمات إرهابية تشنها، من حين لآخر، جماعات متطرفة على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

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المصدر: وكالات
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منطقة الساحل الأفريقي
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