الإمارات: معالجة التحديات في هايتي تتطلب نهجاً شاملاً

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية والسياسية في هايتي يتطلب اتباع نهجٍ كامل وشامل، معبرةً عن إدانتها لكافة أعمال العنف، ومشددةً على أهمية التهدئة والحوار الشامل.

وقالت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة، في بيان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن هايتي، إن معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية والسياسية في هايتي تتطلب اتباع نهجٍ كامل وشامل.

وأعرب البيان عن قلق الإمارات البالغ إزاء التصعيد الأخير والاضطرابات في أرجاء البلاد، بما في ذلك الهجمات ضد البنية التحتية المدنية كالمرافق التعليمية والصحية.

وأدان البيان أعمال العنف كافة التي تستهدف المجتمعات في هايتي وتُمزق النسيج الاجتماعي وتُعرقل جهود إحلال السلام المستدام.

وقال البيان: «تؤكد المجريات الراهنة على ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية والعمل على التهدئة وتغليب لغة الحوار مع ضمان شموليته، باعتبارها خطوات جوهرية ستمكن هايتي من البدء في تمهيد الطريق نحو حل سياسي مستدام».

وأضاف: «نهب مستودعات المساعدات الغذائية، ومنها تلك التابعة لبرنامج الأغذية العالمي هو أمرٌ غير مقبول، لاسيما مع تعرض ما يَقرُبّ من نصف سكان البلاد حالياً لانعدام حاد في الأمن الغذائي».

وأشار إلى إن مثل هذه الممارسات تُعرقل جهود إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، كالغذاء والمياه، والتي تُعَد شِريّان الحياة للمجتمعات الأكثر ضعفاً، الأمر الذي يقتضي ضمان إيصال المساعدات الإغاثية للمحتاجين بأمان وسرعة ومن دون عوائق للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية المزرية في هايتي.

وأبرز البيان الحاجة الماسة لبناء قدرات القطاع الأمني في البلاد خاصة النظام القضائي والشرطة الوطنية، للاستجابة للتحديات الأمنية المعقدة، وفي مقدمتها تصاعد عنف العصابات والتدفق غير المشروع للأسلحة، مشيراً إلى أن الإمارات ستنظر في مشروع القرار الذي سيقدم في هذا الصدد.

واعتبر بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي أن الدور التكاملي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعد أساسياً لتحقيق تلك الغايات، معبراً عن تطلع الدولة إلى النتائج الملموسة التي ستحققها برامج المكتب في هذا الجانب. وقال: «في الوقت الذي يواصل فيه مجلس الأمن متابعة الأوضاع، نتطلع إلى صدور التقريرين المقبلين للأمين العام وكذلك المستجدات التي ستوافينا بها الحكومة الهايتية بشأن التطورات المتعلقة بالتسوية السياسية، حيث ستكون جميع هذه التقارير مهمة لتوجيه مناقشات المجلس بشأن هايتي في الشهر المقبل، وسنعمل بدورنا على دراسة هذه التقارير بعناية».