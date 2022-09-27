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الصومال.. مقتل 3 قياديين من «الشباب»

أرشيفية
28 سبتمبر 2022 02:16

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل ثلاثة قياديين ميدانيين من حركة «الشباب» الإرهابية أحدهم أجنبي، في عمليات أمنية ضد الحركة وسط البلاد.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الرائد محمد حرسي، قائد «الفرقة 18» من القوات الخاصة بالجيش، لإذاعة «صوت الجيش» الحكومية.
وقال حرسي، إن ثلاثة قياديين ميدانيين من مقاتلي «الشباب»، بينهم أجنبي، قُتلوا في عمليات أمنية نفذتها وحدات من القوات الخاصة، استهدفت بلدة «بوعوفي» بإقليم «هيران» في ولاية هيرشبيلي وسط البلاد.
وأضاف، أن «العملية كانت تهدف لدحر فلول حركة الشباب في بلدة بوعو والمناطق المحيطة بها».
وأفاد أن القياديين الثلاثة الذين نجح الجيش بتصفيتهم هم: «عبدالرحمن جير، ومحمد يوسف، إلى جانب القيادي الأجنبي أبو يحيى».
وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه بعض الولايات الفيدرالية في البلاد، عمليات أمنية تجريها القوات الحكومية بالتعاون مع قوات عشائرية مسلحة ضد مقاتلي «الشباب» جنوب ووسط البلاد.​​​​​​​
في غضون ذلك، أرسلت الحكومة الفيدرالية الصومالية أولى مساعدات إنسانية إلى مناطق في إقليم «هيران» نجحت القوات الحكومية في تحريرها من حركة «الشباب» الإرهابية بعد 10 سنوات من الحصار.
وخلال الأسبوع الماضي، استعادت القوات المتحالفة مناطق «موقوكوري وتاردو ويسومان» ومناطق استراتيجية أخرى في إقليم «هيران» التي كانت في السابق تحت سيطرة حركة «الشباب». ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد «الشباب»، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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