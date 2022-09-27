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إجلاء 800 ألف شخص مع اقتراب «نورو» من فيتنام

إجلاء 800 ألف شخص مع اقتراب «نورو» من فيتنام
28 سبتمبر 2022 02:17

هانوي (وكالات)

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أعلنت السلطات الفيتنامية أمس، إجلاء أكثر من 800 ألف شخص مع اقتراب إعصار «نورو» القادم من الفلبين عبر بحر الصين الجنوبي حيث يتوقع وصوله إلى اليابسة اليوم الأربعاء. 
ودعت السلطات الفيتنامية في بيان لها سكان المناطق الساحلية الى ترك منازلهم واللجوء إلى أماكن وملاذات آمنة وعطلت الدراسة وأمرت بإغلاق المدارس وألغت الفعاليات الحكومية كافة، مضيفة أنه تم وضع نحو 270 ألف جندي في حالة تأهب قصوى مع اقتراب إلاعصار «نورو». وفرضت تلك السلطات بحسب البيان حظر التجوال في مقاطعتي «دا نانج و كوانج نام» الساحليتين كما قامت بإلغاء الرحلات الجوية في 9 مطارات إقليمية وأوقفت خدمة القطارات. 
وقال رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين في اجتماع طارئ لمواجهة الكوارث: «لم يتبق لدينا الكثير من الوقت فالإعصار يشتد ولذا يجب أن تكون استجاباتنا أقوى وأسرع»، مضيفاً أنه «يجب أن يتم الإجلاء في أسرع وقت ممكن، حيث إن حياة الفيتناميين وممتلكاتهم تقعان على رأس الأولويات».

فيتنام
بحر الصين
بحر الصين الجنوبي
السلطات الفيتنامية
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