زيلينسكي يرد على استفتاء انضمام مناطق إلى روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنّه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو بعد الاستفتاءات التي نُظّمت في أربع مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا. وأضاف زيلينسكي، في مداخلة مسجّلة بثّت عبر الفيديو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أنّ "اعتراف روسيا بالاستفتاءات على أنّها طبيعية، وتطبيقها نفس السيناريو الذي طبّقته في شبه جزيرة القرم، ومحاولتها مرة إضافية ضمّ جزء من الأراضي الأوكرانية، كلّ هذا يعني أنّه لا يتعيّن علينا التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي". من جهتها، دعت الصين إلى احترام "سلامة أراضي كلّ الدول". وقال تشانغ جون السفير الصيني لدى الأمم المتّحدة، إنّ "الصين أخذت علماً بالتطوّرات الأخيرة في الوضع في أوكرانيا (...). إنّ موقفنا واقتراحنا بشأن كيفية النظر إلى قضية أوكرانيا ومعالجتها متّسق وواضح. وهذا يعني أنّه ينبغي احترام سيادة كل الدول وسلامة أراضيها". أعلنت سلطات محلية، الثلاثاء، في كل من زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا ولوغانسك ودونتسك في الشرق فوز التصويت لصالح انضمام تلك المناطق إلى روسيا خلال استفتاءات بدأ تنظيمها يوم الجمعة الماضي.