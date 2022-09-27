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تصادم سفينتين تجاريتين في مياه ماليزيا

اصطدام سفينتين في ماليزيا
28 سبتمبر 2022 00:57

اصطدمت سفينتان تجاريتان في مياه مدينة "باتو باهات" الماليزية الثلاثاء، بحسب السلطات البحرية.
تحمل إحداهما مجموعة حاويات بينما تحمل الأخرى شحنة من خليط البيتومين.
وقال محمد حنيف محمد يونس قائد المنطقة البحرية في "باتو باهات"، إن الوكالة الماليزية لإنفاذ القانون تلقت معلومات بشأن الحادث من الإدارة البحرية للمنطقة الجنوبية، موضحاً أن الحادث وقع على بعد 11,7 ميل بحري جنوب غرب "تانجونج لابوه".
وأوضح محمد يونس، مساء الثلاثاء، أن المعلومات الأولية بشأن الحادث التي تم الحصول عليها من قائد السفينة "ام في جي اس ال جرانيا" المسجلة في ليبيريا والمتجهة إلى ميناء "تانجونج بيلباس" تشير إلى أن السفينة "ام في زويفر 1" المسجلة في بنما والمتجهة إلى الصين فقدت السيطرة واصطدمت بالجانب الأيمن من سفينته.
وأضاف أن الفحص الإضافي وجد أنه لم تقع أي إصابات في طاقمي السفينتين وعددهم 45 شخصاً كما لم يحدث أي تسريب نفطي نتيجة للتصادم.

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المصدر: د ب أ
ماليزيا
سفينة
حادث تصادم
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