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إعلان التصويت لصالح ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا

فرز الأصوات عقب الاستفتاء في مناطق أوكرانية
28 سبتمبر 2022 00:05

أعلنت سلطات محلية، اليوم الثلاثاء، فوز التصويت لصالح انضمام مناطق أوكرانية إلى روسيا خلال استفتاءات بدأ تنظيمها يوم الجمعة الماضي.
وأوضح مسؤولون في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا فوز التصويت بـ"نعم" في استفتاء على ضمها لروسيا.
وأكدت المفوضية الانتخابية في هذه المنطقة أن 93.11% من الناخبين صوتوا لصالح الارتباط بروسيا، بعد فرز 100% من الأصوات، مع التنويه بأن هذه النتيجة ما زالت في الوقت الحالي أولية.
في منطقة خيرسون، أعلنت السلطات فوز الأصوات المؤيدة للانضمام إلى روسيا في الاستفتاء.
وقالت الإدارة في المنطقة، إن 87.05% من الناخبين صوتوا مع الانضمام إلى روسيا بعد فرز 100% من الأصوات. 
من جهتها، أعلنت لجنة الانتخابات في لوغانسك في شرق أوكرانيا أن المشاركين في الاستفتاء صوتوا بنسبة 98.42% لصالح الانضمام إلى روسيا.
أما في دونيتسك في شرق أوكرانيا أيضاً، فكانت النتيجة 94,75% من الأصوات لصالح الضمّ بعد فرز 56,85% من الأصوات مساء الثلاثاء، وفقًا للجنة الانتخابية الإقليمية.
وبدأت، الجمعة الماضي، استفتاءات على الانضمام إلى روسيا في كل من لوجانسك ودونيتسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب.

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المصدر: رويترز
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