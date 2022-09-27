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خبير يكشف طبيعة الهزات قرب خط «نورد ستريم»

خط أنابيب «نورد ستريم 2»
27 سبتمبر 2022 23:25

قال خبير علم الزلازل السويدي بيورن لوند، اليوم الثلاثاء، إنه متأكد من أن النشاط الزلزالي الذي تم رصده في موقع تسرب للغاز من خط أنابيب «نورد ستريم» في بحر البلطيق نتج عن انفجارات وليس زلازل أو انهيارات أرضية.
وأضاف لوند، خبير الزلازل في المركز الوطني السويدي لعلوم الزلازل التابع لجامعة «أوبسالا»، إن البيانات الزلزالية التي جمعها هو وزملاؤه في الشمال أظهرت أن الانفجارات حدثت في الماء وليس في الصخور تحت قاع البحر. 
 وقالت الإدارة البحرية السويدية، اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت تنبيها بخصوص حدوث تسريبين في خط أنابيب «نورد ستريم 1» في المياه السويدية والدنماركية، وذلك بعد فترة وجيزة من اكتشاف تسريب في مشروع «نورد ستريم 2» القريب.
وقال متحدث باسم الإدارة «هناك تسريبان في نورد ستريم 1، أحدهما في المنطقة الاقتصادية السويدية والآخر في المنطقة الاقتصادية الدنماركية. إنهما قريبان جدا من بعضهما البعض».
وأوضح المتحدث أن التسريبين يقعان إلى الشمال الشرقي من جزيرة «بورنهولم» الدنماركية. 
وطلبت السلطات الدنمركية أمس الاثنين من السفن الابتعاد عن دائرة نصف قطرها خمسة أميال بحرية جنوب شرق «بورنهولم» بعد تسرب غاز من خط أنابيب «نورد ستريم 2» الذي ينقل الغاو الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.
وقال وزير الطاقة الدنماركي دان يورنسون، إن السلطات طلبت رفع مستوى التأهب في قطاع الطاقة والغاز بعد حدوث التسريبات الثلاثة في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2.

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