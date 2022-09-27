أميركا تعلق على تهديدات روسية بشأن الأسلحة النووية
صواريخ روسية متطورة
27 سبتمبر 2022 23:15
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من التهديدات الروسية لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي باستخدام الأسلحة النووية، فإن البنتاجون لم يرَ أي تغييرات من شأنها أن تؤدي إلى تغيير موقف القوى النووية الأميركية. وقال الجنرال باتريك رايدر، في إفادة صحفية "من الواضح أننا نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. لكننا لم نرَ في هذه المرحلة أي شيء من شأنه أن يدفعنا إلى تعديل موقفنا النووي في هذا الوقت". ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك أي تحركات جديدة بشأن قوى روسيا النووية، رفض رايدر الخوض في تفاصيل بعد أن قال إن الولايات المتحدة "ليس لديها أي سبب لتعديل موقفنا في هذه المرحلة". وكشف مسؤول روسي كبير، اليوم الثلاثاء، عن سيناريو توجيه ضربة نووية لأوكرانيا قائلاً إن حلف شمال الأطلسي سيخشى جداً من "نهاية نووية للعالم" إذا دخل مباشرة في الصراع رداً على ذلك.