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خادم الحرمين يعين محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء

خادم الحرمين يعين محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء
27 سبتمبر 2022 21:57

قالت وسائل إعلام سعودية رسمية، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أصدر، اليوم الثلاثاء، أوامر ملكية.
ونص أحد الأوامر على تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيساً لمجلس الوزراء.
ونص أمر ملكي آخر على تعديل وزاري.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أصبح الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيراً للدفاع. فيما احتفظ الأمير عبد العزيز بن سلمان بمنصب وزير الطاقة والأمير فيصل بن فرحان بمنصب وزير الخارجية ومحمد الجدعان بمنصب وزير المالية وخالد الفالح بمنصب وزير الاستثمار.

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