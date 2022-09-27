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ألمانيا ترصد زيادة «كورونا» بعد بدء مهرجان شهير

الآلاف يشاركون في مهرجان "أكتوبر فست"
27 سبتمبر 2022 20:50

رصدت مدينة ميونخ الألمانية ارتفاعاً في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد على نحو متسارع بعد مضي عشرة أيام على بدء مهرجان "أكتوبر فست" في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا.
وأفادت البيانات، الصادرة من معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، اليوم الثلاثاء، بأن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في ميونخ ارتفع بنسبة نحو 77% ليصل إلى 424,9 إصابة لكل 100 ألف، وذلك بزيادة واضحة عن نسبة الارتفاع على مستوى ولاية بافاريا (عاصمتها ميونخ) التي بلغت 43,1% ونسبة الارتفاع على مستوى ألمانيا التي بلغت 29,4%.
جرت العادة أن يكون يوم الثلاثاء هو أول يوم في الأسبوع تظهر فيه ارتفاعات ملحوظة في المعدلات الأسبوعية وذلك نظراً لأن مكاتب الصحة لا تبلغ المعهد عملياً عن حالات جديدة في يومي العطلة الأسبوعية (السبت والأحد)، حيث يقوم المعهد بتضمين هذه الأعداد في أعداد الأيام التالية.
ولا يمكن في الوقت الحالي إثبات علاقة بين هذا الارتفاع ومهرجان "أكتوبر فست"، أكبر مهرجان شعبي في العالم، غير أنه من الواضح أنه غالباً ما ظهر ارتفاع ملحوظ في أعداد المعدلات بعد مضي ما يقرب من أسبوع ونصف الأسبوع على مهرجانات شعبية أخرى، وكثيراً ما استمر هذا الارتفاع على مدار أكثر من أسبوع.
وقبل انطلاق فعاليات المهرجان في السابع عشر من سبتمبر الجاري، كان خبراء توقعوا حدوث موجة إصابات بسبب المهرجان.
من جانبه، علق وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ على الأعداد المرتفعة، حيث كتب على تويتر "مهرجان أكتوبر فست كان سيصبح من خلال الاختبارات قبل الدخول أكثر أماناً وليس أقل جمالاً"، وأردف أن "الأسعار كانت ستصبح في المتناول مع الأعداد الكبيرة".

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المصدر: د ب أ
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