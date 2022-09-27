برلمان روسيا يبحث ضم مناطق أوكرانية قريباً

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه قد يبحث دمج أجزاء تسيطر عليها موسكو من أربع مناطق أوكرانية في روسيا في الرابع من أكتوبر المقبل. وأفادت وكالات "ريا نوفوستي" و"تاس" و"إنترفاكس" الروسية للأنباء، في وقت سابق اليوم، أن السلطات في كلّ من المناطق الأوكرانية الأربع أكّدت أن تأييد الانضمام إلى روسيا بلغ بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات. كما نقلت وكالت الأنباء عن اللجنة الانتخابية الروسية أن النتائج الأولية للاستفتاءات تظهر تأييداً قوياً للضم. بدأت، الجمعة الماضي، استفتاءات على الانضمام إلى روسيا في كل من لوجانسك ودونيتسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب.