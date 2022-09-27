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بلغاريا توجه نداء لرعاياها في روسيا

مسافرون يغادرون روسيا عبر الحدود مع جورجيا
27 سبتمبر 2022 19:15

نصحت بلغاريا رعاياها في روسيا بالمغادرة وأوصت بعدم سفرهم داخل البلاد، فيما بررت وزارة الخارجية في صوفيا ذلك بـ "الوضع الآخذ في التعقيد".
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البلغاريين يجب أن يدرسوا مغادرة روسيا سريعا باستخدام وسائل المواصلات المتاحة.
ونصحت الوزارة البلغاريين، الذين سيظلون في روسيا، بالحذر وتجنب أماكن التجمعات الكبيرة.
يشار إلى أن بلغاريا، عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). كما أشارت صوفيا إلى أنها لن تعترف بالاستفتاءات الروسية لضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا.

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المصدر: د ب أ
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