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67 قتيلاً بكارثة غرق قارب في بنجلاديش

67 قتيلاً بكارثة غرق قارب في بنجلاديش
27 سبتمبر 2022 19:12

قال مسؤولون في بنجلاديش، إن الغواصين عثروا على المزيد من الجثث، اليوم الثلاثاء، بعد انقلاب قارب كان يكتظ بالركاب في نهر يقع شمالي البلاد في مطلع الأسبوع، ما أدى إلى رفع حصيلة القتلى إلى 67.

وانقلب القارب في نهر كوروتويا بعد ظهر أمس الأول الأحد، بينما كان في طريق العودة من معبد هندوسي يقع على الضفة المقابلة في منطقة بانشاجاره شمالي البلاد.

وقالت السلطات، إن حصيلة القتلى ارتفعت بعد أن انتشل الغواصون 26 جثة أخرى على الأقل من النهر في اليوم الثالث من عمليات الإنقاذ. ولا يزال هناك 10 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، بحسب ما ورد في التقارير.

وكان رجال الإنقاذ والمتطوعون المحليون عثروا على 24 جثة في اليوم الأول من عمليات البحث والإنقاذ، بحسب ما قاله المسؤولون.

كما انتشلوا، أمس الاثنين، 17 جثة، تم العثور على سبعة منها على بعد 20 كيلومتراً من موقع الحادث. ونشرت شبكة سونومي الخاصة صوراً تم التقاطها بكاميرا هاتف محمول، تظهر كيفية غرق القارب المكتظ بالركاب فجأة، مما أدى لسقوط الركاب في وسط النهر.

ويشار إلى أن وقوع حالات وفاة بسبب انقلاب القوارب أمر شائع في بنجلاديش. ويقول الخبراء، إن ضعف إجراءات السلامة والتطبيق الهش لقيود السلامة وراء وقوع هذه الحوادث.

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