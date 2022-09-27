كييف ترد على نتائج استفتاء الانضمام إلى روسيا

ردت كييف، اليوم الثلاثاء، على النتائج الأولية للاستفتاءات بشأن ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا "لن يؤثّر ذلك على سياستنا وعلى دبلوماسيتنا وعلى تحركاتنا في المجال العسكري". وأفادت وكالات "ريا نوفوستي" و"تاس" و"إنترفاكس" الروسية للأنباء، في وقت سابق اليوم، أن السلطات في كلّ من المناطق الأوكرانية الأربع أكّدت أن تأييد الانضمام إلى روسيا بلغ بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات. كما نقلت وكالت الأنباء عن اللجنة الانتخابية الروسية أن النتائج الأولية للاستفتاءات تظهر تأييداً قوياً للضم. بدأت، الجمعة الماضي، استفتاءات على الانضمام إلى روسيا في كل من لوجانسك ودونيتسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب.