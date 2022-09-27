بدء ظهور نتائج الاستفتاءات في مناطق أوكرانية

أعلنت سلطات محلية في المناطق الأوكرانية التي تجري فيها استفتاءات، أن النتائج الأولية تظهر تأييدا قوياً للانضمام إلى روسيا، بحسبما نقلته وكالات أنباء روسية، اليوم الثلاثاء. وأفادت وكالات "ريا نوفوستي" و"تاس" و"إنترفاكس" للأنباء الروسية، أن السلطات في كلّ من المناطق الأوكرانية الأربع أكّدت أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و27% من الأصوات. كما نقلت وكالت الأنباء عن اللجنة الانتخابية الروسية أن النتائج الأولية للاستفتاءات تظهر تأييدا قويا للضم. بدأت، الجمعة الماضي، استفتاءات على الانضمام إلى روسيا في كل من لوجانسك ودونيتسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب.