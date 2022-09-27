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رئيس الجزائر يدعو ملك المغرب لحضور القمة العربية

عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري
27 سبتمبر 2022 17:41

حل، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي مبعوثا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدعوة إلى العاهل المغربي محمد السادس من أجل حضور القمة العربية، المزمع عقدها بالجزائر أول نوفمبر المقبل.
ولم يضف بيان وزارة الخارجية المغربية تفاصيل أخرى.
واكتفى البيان بالقول إن "وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية.. مبعوثا من الرئيس عبد المجيد تبون".
وأضاف أنه سلمه "رسالة الدعوة الموجهة إلى جلالة الملك لحضور أشغال القمة العربية المقررة يومي أول وثاني نوفمبر المقبل".

 

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المصدر: رويترز
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