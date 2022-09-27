ميدفيديف يحذر الغرب: التهديد النووي «ليس خدعة»

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو لها الحق في الدفاع عن نفسها بالأسلحة النووية إذا تم تجاوز حدودها وإن هذا "بالتأكيد ليس خدعة". وحذر ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من أن موسكو لها الحق في الرد "دون الكثير من المشاورات" مع تصاعد التوتر مع الغرب بشأن الاستفتاءات التي أجريت في مساحات شاسعة من المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. ويأتي تأكيد ميدفيديف على أن «التهديد النووي ليس خدعة» رداً أيضاً على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي صرح أمس الاثنين بأنه «لا يعتقد» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، «خادع»، عندما قال إن موسكو ستكون مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا. وكان بوتين أعلن، في خطاب نقله التلفزيون الأسبوع الماضي، أن موسكو ستستخدم «كل الوسائل المتاحة» لحماية روسيا وشعبها إذا تعرضت وحدة أراضيها للتهديد.