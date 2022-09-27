الأربعاء 28 سبتمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات تجدد الالتزام بتحسين أوضاع الشعب الأفغاني
100 مليون سائح زاروا الإمارات خلال 5 سنوات
«الأبيض» يخسر «التجربة الفنزويلية» برباعية
صقر بن سعود المعلا يفتتح معرض «بعدسة فنان»
«الكتائب النسائية».. يد «الحوثي» الإجرامية تروع اليمنيات
«ويتيكس».. منصة عالمية لابتكارات وتقنيات الاستدامة
سيف راشد ينتظر تكرار التألق مع البطائح
غادة عادل.. «وزن الريشة»
«آيفون 14».. صناعة هندية
22 مباراة تجهز «أبيض الناشئين» للتصفيات الآسيوية
سفارة الدولة في واشنطن تنظم معرض «فنون معاصرة من الإمارات»
«حديد الإمارات» تخفض سعر الطن 5.5% إلى 2222 درهماً
جعجع: «حزب الله» و«داعش» وجهان لعملة واحدة
الغذاء الصحي المتوازن.. علاج للشعر
«الأولمبي» يتعادل مع عُمان
«مؤشر اللغة العربية» في أبوظبي: لغة الضاد تتفوق في المحورين الإبداعي والثقافي
17 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب في الأسهم الإماراتية
القضاء العراقي: الخلافات السياسية سبب الأزمة وليس الدستور
34 ورشة تثري الموهوبين بـ«الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
«أبوظبي لمحامل 22» على كورنيش العاصمة السبت
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الكرملين يبدي"قلقاً كبيراً" من تسرب الغاز في نورد ستريم
طائرة هليكوبتر تحلق فوق محطة خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 قبل حفل الافتتاح لأول خط أنابيب غاز مزدوج من نورد ستريم
27 سبتمبر 2022 14:22
أعلن الكرملين الثلاثاء أنه "قلق للغاية" حول تسرب الغاز في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، من دون أن يستبعد فرضية عمل تخريب.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "إننا قلقون للغاية حيال هذه الأنباء" وأضاف ردا على سؤال عن احتمال أن يكون ذلك ناجما عن عملية تخريب "لا يمكن استبعاد أي فرضية".
أخبار ذات صلة
روسيا تعلّق على نتائج الاستفتاء في مناطق أوكرانية
الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات «قاسية» جديدة على روسيا
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
الكرملين
الأكثر قراءة
الإمارات
«الطوارئ والأزمات» تعلن تخفيف قيود «كورونا» واختيارية الكمامه
26 سبتمبر 2022
الإمارات
152 ألف طلب للحصول على علاوات بدل التضخم
25 سبتمبر 2022
الإمارات
ضاحي خلفان يتسلم بحث دكتوراه حول «المسؤولية المدنية»
25 سبتمبر 2022
آخر الأخبار
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع
اليوم 15:00
عربي ودولي
روسيا تعلّق على نتائج الاستفتاء في مناطق أوكرانية
اليوم 20:15
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشيد بمتانة العلاقات بين الإمارات واليابان
اليوم 20:14
عربي ودولي
أميركا ترد على تلميح بمسؤوليتها عن تسرّب «نورد ستريم»
اليوم 20:04
الرياضي
الريال يستعيد الهداف
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©