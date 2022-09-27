الأربعاء 28 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكرملين يبدي"قلقاً كبيراً" من تسرب الغاز في نورد ستريم

طائرة هليكوبتر تحلق فوق محطة خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 قبل حفل الافتتاح لأول خط أنابيب غاز مزدوج من نورد ستريم
27 سبتمبر 2022 14:22

أعلن الكرملين الثلاثاء أنه "قلق للغاية" حول تسرب الغاز في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، من دون أن يستبعد فرضية عمل تخريب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "إننا قلقون للغاية حيال هذه الأنباء" وأضاف ردا على سؤال عن احتمال أن يكون ذلك ناجما عن عملية تخريب "لا يمكن استبعاد أي فرضية".

أخبار ذات صلة
روسيا تعلّق على نتائج الاستفتاء في مناطق أوكرانية
الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات «قاسية» جديدة على روسيا
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
الكرملين
آخر الأخبار
محمد بن زايد: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع
اليوم 15:00
فرز الأصوات عقب الاستفتاء في مناطق أوكرانية
عربي ودولي
روسيا تعلّق على نتائج الاستفتاء في مناطق أوكرانية
اليوم 20:15
خالد بن محمد بن زايد خلال حضوره الحفل
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشيد بمتانة العلاقات بين الإمارات واليابان
اليوم 20:14
آثار تسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم
عربي ودولي
أميركا ترد على تلميح بمسؤوليتها عن تسرّب «نورد ستريم»
اليوم 20:04
الريال يستعيد الهداف
الرياضي
الريال يستعيد الهداف
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©