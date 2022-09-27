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تحذير من زلازل تضرب مصر

زلزال
27 سبتمبر 2022 09:42

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، إن المنطقة الممتدة غربا من الإسكندرية وحتى السلوم، تتأثر بنشاط زلزالي في شرق البحر المتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية الحدث اليوم، أن زلزالا اليوم غرب الإسكندرية، رصد بقوة 3.6 على مقياس ريختر، وهي أول درجات الزلازل المتوسطة.

وذكر أن قربه من بعض التجمعات السكنية غرب الإسكندرية والعلمين الجديدة أدى إلى شعور بعض المواطنين به، لكنه لم يمثل خطورة كبيرة، مشددا على أهمية الأخذ في الاعتبار، كل عوامل الكود الزلزالي والأحمال في الاستثمارات الموجودة.

وأعرب عن أمنياته في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالكود الزلزالي في أي منشآت تقيمها الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، منوها إلى أن منطقة شمال الصحراء الغربية تشهد من حين لآخر زلازل من نفس الدرجة.

وأشار إلى أن الزلازل بمنطقة شمال الصحراء الغربية ليست خطيرة ولكن ينبغي الحذر منها وأخذها بعين الاعتبار، موضحا أن إحدى الشركات العاملة في أبراج العلمين، تتعاون مع المعهد القومي لتقييم المباني من حيث الكود الإنشائي وكود الأحمال الزلزالية.

 

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