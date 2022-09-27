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ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "نورو" في الفلبين

سكان يدفعون دراجة ثلاثية العجلات محملة بممتلكاتهم على طول طريق سريع غمرته المياه
27 سبتمبر 2022 08:16

قالت الوكالة الوطنية للكوارث في الفلبين اليوم الثلاثاء إن عدد القتلى جراء إعصار «نورو» بلغ ثمانية مع نزوح أكثر من 50 ألف شخص بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وقالت الوكالة إن القتلى من مقاطعات بولاكان وزامباليس وباتان وكويزون، وهي المناطق الأكثر تضررا.
كما تم تسجيل فقدان ثلاثة أشخاص في إقليم كامارينس نورتي شرقي البلاد.

وتحرك «نورو» خارج البلاد اليوم الثلاثاء لكن من المتوقع أن يعزز الرياح الموسمية التي ستستمر في جلب الأمطار فوق شمال غرب الفلبين.

وضرب نورو الفلبين يوم الأحد برياح قصوى مستمرة بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة وهبوب زوابع تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة، لكنه ضعف بعد وصوله إلى اليابسة.

وأوضحت الوكالة أن الإعصار يتحرك الآن غربا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة برياح مستمرة قصوى تبلغ سرعتها 140 كيلومترا في الساعة وهبوب زوابع تصل سرعتها إلى 170 كيلومترا في الساعة.

وعلقت المكاتب الحكومية والفصول المدرسية أنشطتها، في حين تقطعت السبل بآلاف الأشخاص بعد إلغاء الرحلات الجوية ورحلات العبارات.

 

وسقطت خطوط الكهرباء والاتصالات في المناطق المتضررة، لكن مسؤولين قالوا إن فرق الطوارئ تعمل على استعادة الخدمات.

ولا تزال منطقة واسعة في شمال الفلبين غارقة في مياه الفيضانات، استنادا إلى صور من المسوحات الجوية. وسقطت أشجار، في حين انهارت بعض أسطح المنازل.
ويتعرض الأرخبيل الفلبيني لما معدله 20 إعصارا مداريا كل عام.

وكان أقوى إعصار يضرب الفلبين على الإطلاق هو إعصار هايان الكبير، الذي قتل 6300 شخص وشرد أكثر من 4 ملايين شخص في نوفمبر 2013.

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