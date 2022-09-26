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«الرئاسي اليمني»: فتح طرق تعز بالسلم أو بالقوة

عرض عسكري للجيش اليمني في تعز بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر (أ ف ب)
27 سبتمبر 2022 03:50

عدن (الاتحاد)

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أن طرق محافظة تعز وغيرها من المحافظات التي تحاصرها ميليشيات الحوثي الإرهابية ستفتح عاجلاً أم أجلاً بالسلم أو بالقوة وبالإرادة الشعبية العارمة. 
وقال العليمي، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 60 لـ«ثورة 26 سبتمبر» مساء أمس الأول، نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن ميليشيات الحوثي تصر على إغلاق طرق محافظة تعز، ضمن عقابها الجماعي للمحافظات الرافضة لمشروعها الهدام وإفشال أي جهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد.
 وأضاف أن الهدنة الأممية التي تسري في البلاد منذ نحو 6 أشهر لم تكن هي الغاية، وإنما جاءت استجابة لنداءات الشعب اليمني وتخفيف معاناته. وشدد على أن الذهاب إلى خيار السلام لا يحمل أدنى تفريط في الثوابت الوطنية ومبادئ النظام الجمهوري ومرجعيات الحل الشامل المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخصوصاً القرار 2216. 
وأوضح أن الرئاسة والحكومة اليمنية أوفت بكافة التزاماتها المقررة وفقاً للهدنة من فتح مطار صنعاء وتسهيل الرحلات والسماح بتدفق أكثر من 50 سفينة محملة بالمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، مبيناً أن الميليشيات الحوثية رفضت في المقابل تنفيذ التزاماتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات الموانئ. 
وأشار إلى أن «الشرعية انتصرت بصمودها الأسطوري عندما كان الخيار هو السلاح وستنتصر عندما يكون السلام هو المسار بدعم لا نظير له من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية».
 ولفت إلى أن «مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء استجابة للتحديات المحدقة باليمن وفي المقدمة خطر الإرهاب والجوع غدا أكثر تفاؤلاً اليوم من أي وقت مضى وأفضل مما كانت البلاد عليه غداة انقلاب ميليشيات الحوثي واستيلائها على مؤسسات الدولة، وسنكون أفضل وأقوى في العام التالي». 
وشدد على أن المجلس ماض في تحقيق تطلعات اليمنيين على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب واستئناف العملية السياسية ودورة الحياة الاقتصادية والمشاركة الواسعة في إعادة إعمار وتنمية البلد المدمر.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس القيادة خلال استقباله أمس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس كل على حدة، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل القائم على مرجعيات المبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصاً القرار 2216.
وتطرقت اللقاءات إلى المساعي الأممية لتجديد الهدنة وفرص توسيعها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتهم بموجب الإعلان الأممي واتفاق استوكهولم.
وفي سياق آخر، شهدت محافظة تعز أمس، عرضاً عسكرياً لوحدات من الجيش اليمني والأمن احتفاء بالذكرى الـ60 لـ«ثورة 26 سبتمبر». وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث قدمت وحدات من الجيش والشرطة العسكرية وقوات النجدة والقوات الخاصة عروضاً عسكرية.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
تعز
رشاد العليمي
الحوثيين
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