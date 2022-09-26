الميليشيات الإرهابية تستهدف احتفالاً في حجة بصاروخ باليستي

عدن (الاتحاد)

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، بصاروخ باليستي، حفل إيقاد شعلة «26 سبتمبر»، الذي أقيم بمديرية «ميدي» في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن، رغم سريان الهدنة الأممية.

وأوضح محافظ حجة عبدالكريم السنيني، أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الميليشيات الإرهابية حفلاً بصاروخ باليستي، مشيراً إلى استهداف الميليشيات حفلاً العام الماضي بصاروخين باليستيين راح ضحيتهما 10 قتلى وأكثر من 15 جريحاً أغلبهم من المدنيين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأدان محافظ حجة بشدة هذه الجريمة الإرهابية، واعتبرها إمعاناً من ميليشيات الحوثي في خرق الهدنة الأممية.