الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ليبيا.. 21 قتيلاً وجريحاً باشتباكات بين الميليشيات

ليبيا.. 21 قتيلاً وجريحاً باشتباكات بين الميليشيات
27 سبتمبر 2022 03:50

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أخبار ذات صلة
مصر تطالب بمدى زمني لحل الميليشيات في ليبيا
تأكيد أميركي أوروبي على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

قتل 6 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب 15 آخرون في اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة تتبع حكومة الوحدة الوطنية في مدينة الزاوية.
وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أسامة علي، إن «الاشتباكات في المدينة توقفت وأحصينا 6 قتلى كان آخرهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، إضافة لطفل آخر».
وأضاف أسامة علي: «هناك أكثر من 15 جريحاً، وهذه ليست حصيلة نهائية للضحايا».
من جانبها، قالت مصادر محلية مطلعة، إن توقف الاشتباكات جاء عبر هدنة بين الطرفين.
وأضافت المصادر، أن مساعٍ منذ مساء أمس الأول، من حكماء وأعيان المدينة، انطلقت للتوصل لحل نهائي بين الأطراف المتصارعة.
وأردفت، أن الوضع على الأرض لا يزال كما كان قبل انطلاق الاشتباكات، حيث تحتفظ كل مجموعة بموقعها ولم تسيطر أيّ منها على مواقع الأخرى.
والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات وسط مدينة الزاوية الليبية، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بين «كتيبة السلعة» بإمرة عثمان اللهب ومناصرة كتائب أخرى تقاتل كتيبة «السيفاو» من دون توضيح الأسباب. وفي 27 أغسطس الماضي، شهدت العاصمة الليبية اشتباكات مماثلة بين كتائب تابعة ومؤيدة لرئيسي الحكومتين المتنافستين، ما خلف 32 قتيلاً و159 مصاباً.
وتتصارع في ليبيا حكومتان منذ مارس الماضي، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب والأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية
آخر الأخبار
روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصاً
عربي ودولي
روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصاً
اليوم 13:12
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
الرياضي
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
اليوم 13:00
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
دنيا
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
اليوم 12:54
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
الاقتصادي
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
اليوم 12:40
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©