ليبيا.. 21 قتيلاً وجريحاً باشتباكات بين الميليشيات

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

قتل 6 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب 15 آخرون في اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة تتبع حكومة الوحدة الوطنية في مدينة الزاوية.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أسامة علي، إن «الاشتباكات في المدينة توقفت وأحصينا 6 قتلى كان آخرهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، إضافة لطفل آخر».

وأضاف أسامة علي: «هناك أكثر من 15 جريحاً، وهذه ليست حصيلة نهائية للضحايا».

من جانبها، قالت مصادر محلية مطلعة، إن توقف الاشتباكات جاء عبر هدنة بين الطرفين.

وأضافت المصادر، أن مساعٍ منذ مساء أمس الأول، من حكماء وأعيان المدينة، انطلقت للتوصل لحل نهائي بين الأطراف المتصارعة.

وأردفت، أن الوضع على الأرض لا يزال كما كان قبل انطلاق الاشتباكات، حيث تحتفظ كل مجموعة بموقعها ولم تسيطر أيّ منها على مواقع الأخرى.

والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات وسط مدينة الزاوية الليبية، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بين «كتيبة السلعة» بإمرة عثمان اللهب ومناصرة كتائب أخرى تقاتل كتيبة «السيفاو» من دون توضيح الأسباب. وفي 27 أغسطس الماضي، شهدت العاصمة الليبية اشتباكات مماثلة بين كتائب تابعة ومؤيدة لرئيسي الحكومتين المتنافستين، ما خلف 32 قتيلاً و159 مصاباً.

وتتصارع في ليبيا حكومتان منذ مارس الماضي، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب والأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.