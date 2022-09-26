مقتل 30 إرهابياً وسط الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الصومال، أمس، مقتل أكثر من 30 عنصراً وإصابة نحو 55 آخرين من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية، في محافظة «جلجدود» وسط البلاد.

جاء ذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا»، نقلاً عن صفحة نائب وزير الإعلام، عبدالرحمن العدالة، على موقع فيسبوك.

وكتب العدالة: «نفذت ميليشيات الشباب 4 هجمات إرهابية جبانه في منطقة طيسقى التي تم تحريرها أمس الأول، لتظهر تعافيها من الهزيمة التي تكبدتها في جلجدود».

وقال: «قُتل أكثر من 30 عنصراً وأصيب نحو 55 آخرين من ميليشيات الشباب في عملية أمنية للجيش في جلجدود».

وأشاد العدالة بشجاعة الجنود من السكان المحليين الذين يسيطرون بشكلٍ كامل على المناطق التي تم تحريرها من فلول ميليشيات «الشباب».

وفي السياق، أعلن الجيش الصومالي تدميره قواعد تابعة لميليشيات «الشباب» خلال عملية عسكرية نفذها في بعض المناطق والقرى التابعة لمدينة «واجد» بمحافظة «بكول».

وأشارت المصادر إلى أن عناصر «الشباب» فرت من تلك المناطق على إثر وصول قوات الجيش إلى المنطقة.

وتشهد عدة محافظات صومالية عمليات عسكرية يقودها الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين للقضاء على فلول الإرهابيين.