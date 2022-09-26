روسيا تقر بوجود انتهاكات في عملية التعبئة العسكرية

عواصم (وكالات)

اعترف متحدث الرئاسة الروسية «الكرملين» ديمتري بيسكوف، أمس، بوقوع انتهاكات خلال عملية التعبئة العسكرية الجزئية في البلاد.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية بالعاصمة موسكو: «في الواقع، هناك حالات تنتهك مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة الجزئية».

وأضاف: «تم التخلص من الحالات التي لا تنطبق مع المعايير الضرورية، ونأمل في أن يتم تصحيح جميع الأخطاء»، دون مزيد من التوضيح.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تخطط لإغلاق الحدود أمام من تم حشدهم للمشاركة في العمليات العسكرية، قال إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي.

وبخصوص الاستفتاء في المقاطعات الأوكرانية الأربع للانضمام إلى روسيا، قال بيسكوف: إن «الاستفتاء ستتبعه إجراءات قانونية قبل انضمام تلك المناطق إلى روسيا».

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف أمس، إن قوات بلاده أسقطت 302 طائرة حربية أوكرانية منذ بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وذكر كوناشينكوف في بيان أن القوات الروسية أسقطت كذلك 155 مروحية حربية و2087 طائرة مسيرة ودمرت 377 منظومة صاروخية و5114 دبابة و845 عربة عسكرية للإطلاق الكثيف و3417 مدفعاً ومربض مدفعية، إضافة إلى 5904 مركبات عسكرية متنوعة.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن شخصاً أطلق النار على المفوض العسكري ألكسندر اليسييف في بلدة «أوست اليمسك» في إقليم «أركوتسك» في سيبيريا. ونقلت «تاس» عن محافظ الإقليم إيغور كوبزيف قوله: إن المفوض العسكري أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى وإن الأطباء يبذلون كل جهودهم من أجل إنقاذه.

وأضاف أنه تم اعتقال المسلح الذي أطلق النار دون أن يوضح هويته أو الدوافع وراء جريمته. يذكر أن المفوضيات العسكرية في عموم روسيا تعمل بانتظام من أجل تنفيذ أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان التعبئة الجزئية، وكذلك تعليمات وزير الدفاع سيرجي شويجو بضرورة أن تشمل هذه التعبئة 300 ألف شخص من قوات الاحتياط.

وفي سياق آخر، ذكر مصدر مطلع أمس، أن أعضاء الكونجرس الأميركي الذين يتباحثون بشأن مشروع قانون للإنفاق المؤقت اتفقوا على‭‭ ‬‬إدراج نحو 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا، وذلك استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إن الإجراء سيشمل أيضاً تمويل إعادة توطين اللاجئين الأفغان. وكان بايدن طلب هذا الشهر من الكونجرس تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية طارئة جديدة لأوكرانيا بقيمة 11.7 مليار دولار.

وأمام الكونجرس مهلة حتى منتصف ليل الجمعة للموافقة على مشروع قانون الإنفاق الذي سيمول بصفة مؤقتة مجموعة واسعة من برامج الحكومة الأميركية.

إثر استفتاءات أوكرانيا.. عقوبات بريطانية على 92 كياناً ومسؤولاً روسياً

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، فرض عقوبات على 92 كياناً ومسؤولاً روسياً على خلفية «الاستفتاءات الصورية» في أوكرانيا.

وقالت الحكومة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، إن «المملكة المتحدة أعلنت عن حزمة العقوبات رداً على الاستفتاءات الصورية لموسكو في أوكرانيا». وأضافت أن «العقوبات تستهدف كبار المسؤولين الروس الذين يفرضون عمليات الاستفتاء في 4 مقاطعات أوكرانية، وكذلك وكالة العلاقات العامة الاستشارية المفضلة لدى بوتين».

وأوضح البيان أن «العقوبات استهدفت أيضاً الأوليجارشيين الأثرياء الذين تبلغ صافي ثروتهم العالمية 6.3 مليار جنيه إسترليني ومديرين تنفيذيين من البنوك الكبرى المملوكة للدولة.

وجاء في البيان أن «الاستفتاءات الصورية لا يمكن أن تكون حرة أو عادلة ولن نعترف بنتائجها أبداً».