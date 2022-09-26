مصر تدين الحادث الإرهابي الذي استهدف مدرسة في روسيا
من موقع الحادث
27 سبتمبر 2022 00:24
أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر عن متحدثها الرسمي، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي البغيض الذي استهدف مدرسة في مدينة إيجيفسك بروسيا اليوم، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الضحايا، من بينهم أطفال.
وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن خالص تعازي بلاده لحكومة وشعب روسيا الاتحادية وذوي الضحايا جراء هذا الحادث الأليم. ووصفت الرئاسة الروسية (الكرملين) الحادث بأنه "عمل إرهابي".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "الرئيس (فلاديمير) بوتين يشعر بحزن شديد بسبب وفاة أشخاص وأطفال في المدرسة التي وقع فيها العمل الإرهابي".
ويقول المحققون الروس إن 13 شخصا قتلوا جراء إطلاق نار في مدرسة بمدينة إيجيفسك. وأشارت السلطات إلى أن القتلى هم سبعة أطفال وستة أشخاص بالغين. وانتحر منفذ الهجوم.