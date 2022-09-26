«أسوأ موجة تفشٍ».. ارتفاع وفيات الكوليرا في سوريا

قالت سوريا، اليوم الاثنين، إن 29 شخصا توفوا فيها بالكوليرا، فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ تفش للمرض منذ سنوات في البلاد. وقالت وزارة الصحة السورية في بيان، إن اختبارات التقييم السريع أكدت وجود 338 حالة إصابة في البلاد منذ ظهور الوباء للمرة الأولى الشهر الماضي، وإن معظم الوفيات والإصابات في محافظة حلب في الشمال. وذكرت الوزارة أن هناك 230 حالة إصابة في محافظة حلب حيث تأكدت وفاة 25 شخصاً. وباقي الإصابات موجودة في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الأمم المتحدة هذا الشهر، إنه يعتقد أن تفشي المرض مرتبط بري المحاصيل باستخدام مياه ملوثة وشرب مياه غير آمنة من نهر الفرات الذي يشطر سوريا من الشمال إلى الشرق.