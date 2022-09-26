مسؤولون عمانيون يشيدون بزيارة رئيس الدولة

أكد مسؤولون عُمانيون أهمية زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لسلطنة عمان غدا الثلاثاء تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان في تعزيز مسيرة التعاون المشترك في ظل ما يجمع قيادتي وشعبي البلدين من رؤى مشتركة تعززها روابط الإخاء والمحبة الممتدة عبر التاريخ والمستندة على أساس راسخ من العلاقات الأخوية التي تزداد صلابة على مر الأيام وتسهم في بلورة آفاق واعدة من التعاون الثنائي في المجالات كافة.
فمن جانبه قال سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في مجلس الشورى العماني في تصريحات له إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بلده الثاني سلطنة عمان والتي يلتقي فيها أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان من شأنها ترسيخ مسيرة التعاون والتقارب بين الشعبين الشقيقين لتنطلق نحو آفاق أرحب من التكامل على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منوها بما وصلت إليه العلاقات الثنائية على الصعد كافة.
ووصف الزيارة بأنها انطلاقة قوية نحو مستقبل أرحب للبلدين و الشعبين الشقيقين.
من ناحيته أشاد سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العماني بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة لسلطنة عمان وقال إنها تأتي في إطار العلاقات المتينة التي تجمع البلدين ومن شأنها دعمها و تعزيزها.