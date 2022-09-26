الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مسؤولون عمانيون يشيدون بزيارة رئيس الدولة

مسؤولون عمانيون يشيدون بزيارة رئيس الدولة
26 سبتمبر 2022 23:33

أكد مسؤولون عُمانيون أهمية زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لسلطنة عمان غدا الثلاثاء تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان في تعزيز مسيرة التعاون المشترك في ظل ما يجمع قيادتي وشعبي البلدين من رؤى مشتركة تعززها روابط الإخاء والمحبة الممتدة عبر التاريخ والمستندة على أساس راسخ من العلاقات الأخوية التي تزداد صلابة على مر الأيام وتسهم في بلورة آفاق واعدة من التعاون الثنائي في المجالات كافة.

فمن جانبه قال سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في مجلس الشورى العماني في تصريحات له إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بلده الثاني سلطنة عمان والتي يلتقي فيها أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان من شأنها ترسيخ مسيرة التعاون والتقارب بين الشعبين الشقيقين لتنطلق نحو آفاق أرحب من التكامل على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منوها بما وصلت إليه العلاقات الثنائية على الصعد كافة.

ووصف الزيارة بأنها انطلاقة قوية نحو مستقبل أرحب للبلدين و الشعبين الشقيقين.

من ناحيته أشاد سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العماني بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة لسلطنة عمان وقال إنها تأتي في إطار العلاقات المتينة التي تجمع البلدين ومن شأنها دعمها و تعزيزها.

أخبار ذات صلة
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
بالصور.. شوارع مسقط وميادينها تتزين احتفاء بزيارة رئيس الدولة لسلطنة عمان
زيارة رئيس الدولة إلى عُمان
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
الإمارات 2019
عمان
سلطنة عمان
محمد بن زايد
آخر الأخبار
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
الرياضي
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
اليوم 13:00
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
دنيا
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
اليوم 12:54
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
الاقتصادي
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
اليوم 12:40
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
اليوم 12:13
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
الاقتصادي
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©