الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العثور على طرد مشبوه قرب منزل وزير بلجيكي

عناصر من الشرطة البلجيكية
26 سبتمبر 2022 23:30

بعد إحباط محاولة اختطاف وزير العدل البلجيكي فينسنت فان كويكنبورن، استمر التهديد للوزير، اليوم الاثنين، حيث تم العثور على طرد مشبوه بالقرب من منزله، حسبما نقلت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) عن الشرطة.

وتم استدعاء خدمات إزالة وتدمير العبوات الناسفة إلى المنطقة، كما تم إجلاء السكان المقيمين في نطاق دائرة نصف قطرها 100 متر من منازلهم.

وقد تم الكشف في نهاية الأسبوع عن مؤامرة مزعومة لاختطاف الوزير، ربطتها تقارير إعلامية محلية بعصابات المخدرات.

ولم يكشف مكتب المدعي الاتحادي في بلجيكا سوى عن تفاصيل محدودة بشأن القضية، لكنه قال إنه "يجب أخذ هذا التهديد مأخذ الجد".

واعتقلت السلطات أربعة أشخاص حتى الآن، أحدهم في هولندا.

وتعد بلجيكا وهولندا نقطة عبور رئيسية للمخدرات. يذكر أن الوزير فينسنت فان كويكنبورن اتخذ خطوات أكبر لمكافحة جرائم المخدرات المنظمة.

أخبار ذات صلة
هولندا مرشحة لاستضافة الأدوار النهائية لـ «دوري الأمم»
«الديوك» تنعش آمال «تفادي الهبوط»!
المصدر: وكالات
بلجيكا
مكافحة المخدرات
الشرطة البلجيكية
المخدرات
آخر الأخبار
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
الرياضي
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
اليوم 13:00
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
دنيا
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
اليوم 12:54
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
الاقتصادي
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
اليوم 12:40
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
اليوم 12:13
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
الاقتصادي
المصرف المركزي يعلن عن توفر مسكوكات تذكارية فضية للبيع
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©