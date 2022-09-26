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العثور على طرد مشبوه قرب منزل وزير بلجيكي
عناصر من الشرطة البلجيكية
26 سبتمبر 2022 23:30
بعد إحباط محاولة اختطاف وزير العدل البلجيكي فينسنت فان كويكنبورن، استمر التهديد للوزير، اليوم الاثنين، حيث تم العثور على طرد مشبوه بالقرب من منزله، حسبما نقلت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) عن الشرطة.
وتم استدعاء خدمات إزالة وتدمير العبوات الناسفة إلى المنطقة، كما تم إجلاء السكان المقيمين في نطاق دائرة نصف قطرها 100 متر من منازلهم.
وقد تم الكشف في نهاية الأسبوع عن مؤامرة مزعومة لاختطاف الوزير، ربطتها تقارير إعلامية محلية بعصابات المخدرات.
ولم يكشف مكتب المدعي الاتحادي في بلجيكا سوى عن تفاصيل محدودة بشأن القضية، لكنه قال إنه "يجب أخذ هذا التهديد مأخذ الجد".
واعتقلت السلطات أربعة أشخاص حتى الآن، أحدهم في هولندا.
وتعد بلجيكا وهولندا نقطة عبور رئيسية للمخدرات. يذكر أن الوزير فينسنت فان كويكنبورن اتخذ خطوات أكبر لمكافحة جرائم المخدرات المنظمة.
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المصدر: وكالات
بلجيكا
مكافحة المخدرات
الشرطة البلجيكية
المخدرات
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