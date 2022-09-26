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بايدن يستضيف ماكرون في البيت الأبيض

من لقاء سابق لبايدن وماكرون
26 سبتمبر 2022 22:41

يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في البيت الأبيض في 1 ديسمبر، في إطار زيارة دولة، حسبما أعلنت الاثنين الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار.

وقالت جان-بيار لصحافيين في البيت الأبيض، إن الزيارة "ستشدّد على العلاقة العميقة والدائمة بين الولايات المتحدة وفرنسا، وهي حليفنا الأقدم".

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
جو بايدن
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