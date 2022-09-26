15 قتيلاً بإطلاق نار في «مدرسة إيجيفسك» وبوتين يعزي
من موقع الحادث
26 سبتمبر 2022 22:24
قتل 15 شخصاً على الأقل بينهم 11 طفلًا عندما أطلق مسلح النار في مدرسة في مدينة إيجيفسك في وسط روسيا الاثنين، وندّد الرئيس فلاديمير بوتين بـ«هجوم إرهابي غير إنساني». وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «يأسف الرئيس بشدة لمقتل بالغين وأطفال في هذه المدرسة التي وقع فيها هجوم إرهابي». وقالت لجنة التحقيق في روسيا في بيان بعد ظهر الاثنين: «بعد الجريمة، توفي 15 شخصًا منهم 11 طفلًا وأربعة بالغين، وكان هناك 24 جريحًا، هم 22 طفلًا وبالغان». وأضاف الكرملين «يتمنى الرئيس الشفاء للمصابين في هذا الهجوم غير الإنساني». وأفاد المحققون بأن المشتبه به الذي انتحر «يرتدي قميصا باللون الأسود عليه رموز نازية ويضع قناعا». وأكدوا في بيان منفصل أنّ مطلق النار «تلميذ سابق في المدرسة ويدعى أرتيوم كازانتسيف، ولد عام 1988». وأضافوا «نجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان من أتباع الفاشية الجديدة والأيديولوجية النازية». ونشر المحققون مقطع فيديو يظهر جثة رجل ممدّد على الأرض، والدماء تحيط برأسه.